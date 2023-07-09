العالم اليوم - افتتاح مستشفى ميداني إماراتي في تشاد دعما للاجئين السودانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 11:22 صباحاً - دشنت دولة الإمارات مستشفى ميدانيا في تشاد، دعما للاجئين السودانيين، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأحد.

وقالت "وام" إن تدشين المستشفى في تشاد جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضافت أن إنشاء المستشفى تم بتعاون بين ثلاث مؤسسات إنسانية في دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وافتتح المستشفى السفير الإماراتي لدى تشاد، راشد الشامسي، وبحضور وزير الصحة التشادي وعدد من المسؤولين الحكوميين التشاديين.

وصرح الشامسي بأن افتتاح المستشفى يأتي في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي الذي تقدمه الإمارات للأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الصعبة التي تسبب بها الصراع في بلادهم منذ مطلع أبريل الماضي، ودعما لجهود تشاد في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين إليها.

وأوضح أن إنشاء المستشفى يهدف إلى مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني للحد من وطأة المعاناة التي يعيشها اللاجئون، وفي إطار الحرص الدائم على تقديم الخدمات الطبية الضرورية للمنكوبين والمتضررين وخصوصا للفئات الأكثر تأثرا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأكد أن دولة الإمارات تراقب الأوضاع الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني وتأثيراتها على الدول المجاورة، وتسعى من خلال مؤسساتها الإنسانية إلى تقديم كافة أوجه الدعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتأمل أن يساهم المستشفى الميداني في تقديم أفضل الخدمات العلاجية للأشقاء السودانيين.

يذكر أن الإمارات ومنذ بداية الأحداث في السودان سيرت جسرا جويا وبحريا نقل قرابة 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة إلى كل من بورتسودان في السودان، لدعم المتضررين في الداخل السوداني، وإلى تشاد لدعم اللاجئين السودانيين هناك.