رئيس الوكالة الذرية: نتابع بدقة خطوات السلامة فى فوكوشيما النووية

ووفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، وصل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى سول، وعقد اجتماعات مع وزير الخارجية، بارك جين، ورئيس لجنة السلامة والأمن النووين يو جوك-هى.
ومن المقرر، أن يلتقى اليوم بمسؤولين من الحزب الديمقراطى المعارض الرئيسى الذى ينتقد خطة اليابان، وقال "بارك" إنه أجرى مع جروسى "مناقشة متعمقة" للتعاون بين سول والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التحقق من سلامة المياه المشعة المعالجة.
وقال جروسى "ما يبدأ الآن هو أكثر أهمية من العمل الذى جرى حتى الآن والمراقبة المستمرة لتنفيذ خطة فوكوشيما"، مُضيفًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبقى فى محطة فوكوشيما لضمان سلامة كل خطوة مقبلة.
وقال جروسى، إنه لا يوجد خلاف داخلى حول التقرير الشامل الذى نشرته الوكالة بشأن خطة اليابان، وصرح فى مقابلة مع وكالة أنباء يونهاب: "لا يوجد خلاف هذا هو التقرير النهائى الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يأتنى أى خبير يقول إنه لا يوافق على محتواه".
وقبل زيارته إلى سول، قالت الحكومة الكورية إن خطة اليابان لإطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما ستفى بالمعايير الدولية، بما فى ذلك معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا تم التنفيذ وفقًا للخطة.
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