مصرع 6 أشخاص فى تحطم طائرة بـ لوس أنجلوس

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية فى بيان، إن الطائرة من طراز "سيسنا سى 550" أقلعت من مدينة لاس فيجاس وتحطمت بالقرب من مطار فرنش فالى فى مقاطعة ريفرسايد على بعد حوالى 137 كيلومتراً جنوبى لوس أنجلوس حوالى الساعة 04:15 صباحاً بالتوقيت المحلى.
وذكر إليوت سيمبسون وهو محقق طيران بمجلس سلامة النقل الوطنى فى إفادة صحفية، أن الركاب والطيار الذين لقوا حتفهم جميعهم من البالغين.
وأضاف أن الطائرة الخاصة تحطمت على بعد 150 متراً تقريباً من مدرج مطار صغير بعدما حاولت الهبوط بمساعدة النظام الآلى بسبب أحوال جوية فى المنطقة أدت إلى تعذر الرؤية.
وأشار إلى أن الظروف وقتها بدت أنها تفى بمعايير الحد الأدنى للهبوط فى المطار.
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