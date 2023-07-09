اشتباكات بين الجيش السودانى والدعم السريع جنوب الخرطوم

جدة - نرمين السيد - من جانبه، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية، وحث الطرفين على الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان بهدف حماية المدنيين وتمكين العمل الإنسانى.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.