أوكرانيا: الجيش الروسى استخدم الذخائر العنقودية أكثر من 100 مرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميكيتينكو، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الروسى استخدم الذخائر العنقودية أكثر من 100 مرة، كذلك تم إسقاط 215 مدنيا وأكثر من 470 جريحا.
وتابع بالقول "لدينا نقص كبير بالمروحيات ونحتاج لصواريخ بعيدة المدى"، مؤكدا أن استخدامها سيقتصر على نطاق الأراضى المحتلة وليس ضد الأراضى الروسية، مشيرا إلى أن روسيا تتفوق فى امتلاك صواريخ كروز.
وفيما يخص الهجوم المضاد، أكد أنه مستمر ولكن بوتيرة بطيئة لتأخر تقديم الأسلحة الغربية لأوكرانيا، قائلا "لقد طلبنا أكثر من مرة الطائرات الحديثة إف-16 لاستخدامها في الهجوم المضاد ضد روسيا".
وأضاف أن حقول الألغام واسعة فى شرق أوكرانيا والأمطار غزيرة مما يبطئ عملية الهجوم المضاد.
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