زيلينسكى يعين قائدا جديدا للحرس الوطنى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، "من بيننا الآن بطل أوكرانيا أولكسندر بيفنينكو، جندى قوى فى الحرس الوطنى، ضابط مقاتل، تميز فى المعارك ضد المحتلين الروس، لا سيما فى معارك باخموت. لقد عينت بطل أوكرانيا أولكسندر بيفنينكو بصفته قائدا للحرس الوطنى الأوكرانى". وتمنى الرئيس الأوكراني، لقائد الحرس الوطنى الجديد تحرير جميع الأراضى الأوكرانية وعودة جميع الأوكرانيين والنصر المنشود.

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