روسيا تسجل 102 حريق فى غابات مقاطعة ماجادان خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية، تسجيل ما لا يقل عن 102 حريق خلال يوم واحد فى غابات مقاطعة ماجادان شمال شرقى البلاد، على مساحة 135 ألف هكتار من غابات "التايجا" الشمالية.





وذكرت الوزارة - أنه تم تسجيل 102 حريق طبيعى خلال يوم واحد غطت مساحة تبلغ 148 ألفا و711 هكتارا، مبينة أنه تم إخماد 18 حريقا منها على مساحة 13 ألفا و762 هكتارا، فيما لا يزال هناك 84 حريقا نشطا على مساحة تشكل أكثر من 134 هكتارا، ويتم إخمادها بمشاركة أكثر من 600 رجل إطفاء.

وأشار البيان إلى عمل أكثر من 386 شخصا على إخماد الحرائق فى المقاطعة ضمن خطة تدريب إقليمية، ويضم فريق العمل الإقليمى رجال إطفاء من مقاطعة إيركوتسك، ومقاطعة زابايكال، وبريمورسكى كراى، وجمهورية تيفا، والمقاطعة العبرية ذاتية الحكم فى الشرق الأقصى الروسى، إضافة إلى الطائرات والمعدات الخاصة بإخماد الحرائق.

وأوضح البيان أنه فى الوقت الراهن تتم مراقبة حريقين على أراضى محمية "ماجادانسكي" الطبيعية، مؤكدة عدم وجود أى تهديد للمناطق المأهولة والمواقع الاقتصادية.

يذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمقاطعة ماجادان -فى وقت سابق- جراء الحرائق فى الغابات ومنع سكان المقاطعة من التوجه نحو الغابات.