حاكم القرم يعلن إسقاط صاروخ أوكرانى من طراز كروز

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قد أعلن فى وقت سابق، أن القيادة الأوكرانية تخطط لاستهداف القرم بصواريخ "هيمارس" و"ستارم شادو"، مشيرا إلى أن استخدام تلك الصواريخ خارج منطقة العمليات العسكرية يعنى مشاركة مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا بالصراع.

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