الخارجية الروسية: نظام كييف «إرهابى» ويحاول إلحاق الضرر بمحطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا تعليقا على اعتراف نائبة وزير الدفاع الأوكرانى آنا ماليار، باستهداف نظام كييف جسر القرم العام الماضى، إن: "قمة الناتو كان يجب أن تولى اهتماما بالغا لهذه المسألة، وأنه فى حال تضرر محطة زابوريجيا فإن الغالبية العظمى من أعضاء الحلف ستكون فى منطقة التدمير المباشر".
وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، آنا ماليار، أعلنت فى وقت سابق، تبنى سلطات كييف تفجير جسر القرم عام 2022، والذى أسفر عن اشتعال النار فى 7 عربات قطار شحن كان يعبر الجسر الذى انهار جزئيا.
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