بايدن يتوجه لأوروبا للمشاركة فى قمة الناتو اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الجولة السريعة التى يقوم بها الرئيس الأمريكى يهيمن عليها على الأرجح الحرب فى أوكرانيا وتمديد حلف الناتو بضم أعضاء جدد وموافقة الولايات المتحدة على إرسال ذخائر عنقودية إلى كييف. وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان إن الرحلة ستظهر قيادة الرئيس على المسرح العالمى.

ويصل بايدن ليل الأحد إلى لندن ويعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك فى دواننج ستريت، كما يلتقى بالملك تشارلز قبل أن يتوجه إلى ليتوانيا للمشاركة فى قمة الناتو. وبعد ذلك سيذهب إلى هلسنكى للترحيب بفنلندا أحدث عضو فى الناتو.

وسيلتقى بايدن بتشارلز فى قلعة وندسور فى أول لقاء معه منذ تتويج الملك، حيث من المتوقع أن يناقشا أزمة المناخ وهى قضية تحظى باهتمام كلا الزعيمين، وأيضا كيفية تمويل مبادرات لمواجهة المشكلة. وعندما التقى تشارلز وبايدن فى قمة المناخ كوب 26 فى اسكتلندا قبل عامين، أشاد بايدن بقيادة تشارلز فى هذا الشأن، وأخبره أننا بحاجة إليه بشدة.

وخلال قمة الناتو التى تعقد فى عاصمة ليتوانيا فيلنيوس يومى الثلاثاء والأربعاء، سيواجه بايدن على الأرجح أسئلة بأسباب موافقته على إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، وهو السلاح الذى تحظره أكثر من ثلثى الدول الأعضاء فى الحلف العسكرى.