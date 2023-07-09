الأردن: مقتل 3 مطلوبين محكوم عليهم فى قضايا إرهاب

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمن العام الأردنى، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة مطلوبين محكوم عليهم فى قضايا إرهاب خلال اشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنى، إن "منهم شخصان فرا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام وثالث هو أحد المطلوبين الرئيسين فى خلية إرهابية". وأشار إلى أن "فرق التحقيق عملت على مدار أيام متواصلة لرصد ومتابعة المطلوبين الفارين وفق خطة أمنية محكمة للبحث والرصد، وفى يوم السبت حددت نقطة وجودهم على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودية الجنوبية الشرقية للمملكة". وأكد أن القوة الأمنية "حاصرت الأشخاص بعد ملاحقتهم والوصول إليهم وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن قاموا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مما أدى لمقتلهم جميعا"، وفقا للقناة الإخبارية.

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