الجيش السودانى: اتهامات الميليشيا للقوات المسلحة محاولة للتغطية على جرائمها

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تضليل الميليشيا المتمردة واتهاماتها للقوات المسلحة محاولة للتغطية على جرائمها ضد المدنيين. ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

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