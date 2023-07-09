العالم اليوم - فيديو.. دبابات أوكرانية تنفجر بالألغام واحدة تلو الأخرى

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 03:22 مساءً - نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير قافلة دبابات ومدرعات أوكرانية، خلال هجوم قوات كييف المضاد الذي أعلنت عنه كييف.

وأظهر الفيديو توجه قافلة كييف المدرعة نحو مواقع روسية محصنة، قبل أن تصطدم بحقول الألغام الروسية التي تطوق المنطقة على مساحات تصل لآلاف الكيلومترات المربعة.

وأظهر الفيديو لحظة وصول المدرعات لطريق "مسدود" مع اكتشافهم وجود ألغام من كل اتجاه.

بعدها بدأت الدبابات بالحركة ببطء حتى انفجرت الأولى، بشكل مفاجئ، ثم بدأت الدبابات الأخرى بالانفجار واحدة تلو الأخرى، نتيجة حقل الألغام.

خطر يمتد لعقود

وخلفت الحرب في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كميات هائلة من الألغام والذخائر غير المنفجرة عبر مساحات شاسعة من البلاد.

وعقب تفجير سد كاخوفكا في مطلع يونيو الماضي، حذر الصليب الأحمر الدولي من الألغام التي جرفتها المياه، مؤكدا أنها "تشكل خطرا لعقود".

وجرفت المياه عددا لا يُحصى من الألغام الأرضية التي زُرعت خلال الحرب ولا أحد يعرف الآن مكانها، فربما عالقة في طين النهر أو في حقول وحدائق وطرق على مساحة شاسعة، وفقا لوكالة رويترز.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن نزع الألغام في أوكرانيا سيحتاج إلى عملية أشبه بإزالة المتفجرات في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وستتطلب المهمة مبلغا يصل إلى 300 مليون دولار سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بحسب بول هيسلوب، المسؤول عن أعمال الألغام لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.