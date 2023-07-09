مستشار وزير الخارجية الأوكرانى: يمكن إنهاء الحرب خلال يومين.. ولكن بشروط

جدة - نرمين السيد - قال يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، إن "حقول الألغام واسعة فى شرق أوكرانيا والأمطار غزيرة مما يبطئ عملية الهجوم المضاد، موضحا: "طلبنا أكثر من مرة طائرات حديثة F16، لأن روسيا لديها طائرات حديثة، ولدى موسكو رؤية برصد الهدف فى الجو على بعد 300 كم وأن يضربوا الهدف على بُعد 300 كم أيضا".





وأضاف "ميكيتينكو"، خلال لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامى حسانى بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نرجو أن نحصل على صواريخ متوسطة المدى على الأقل، لأن هذا الأمر سيعطينا إمكانية لضرب المعسكرات الروسية، وسوف نضرب على الأراضى الأوكرانية المحتلة وليس الأراضى الروسية".

وتطرق مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، إلى الجدل الذى أثاره قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، قائلا: "هذا الموضوع ليس بجديد، فالاتحاد السوفيتى كان يستعمل الذخائر العنقودية خلال حربه فى أفغانستان، وفى الحرب الجارية حاليا فى أوكرانيا استخدم الجيش الروسى هذه الخسائر فى أكثر من 100 مرة بمناطق زابوريجيا ودونيستك وأوديسا، وتم قتل 215 مدنيا وإصابة أكثر 470 شخصاً".

وأكد: "هذه الأسلحة مفيدة لنا كى ندافع عن أنفسنا وتساعدنا على الهجوم أيضا، والحرب قد تنتهى فى يومين أو 3 أيام، والمهم هو انسحاب من الأراضى الأوكرانية المحتلة، وبعد ذلك ستتم محاكمة الذين شنوا الحرب على أوكرانيا، كما نطالب بتعويضات عن الخسائر الفادحة، أما روسيا، فإنها تطلب البقاء على أراضٍ محتلة وأن تبدأ وقف النيران، ونذكركم أن روسيا تحتل 18% من أراضى أوكرانية ذات سيادة ومعترف بها دوليا.