أوزبكستان.. انطلاق عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - ويخوض رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف، انتخابات رئاسية أمام ثلاثة منافسين.

وتأتى هذه الانتخابات بعد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية، 30 أبريل الماضو، أيدها أكثر من 90% من المقترعين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

ويتنافس مع "ميرضياييف" ثلاثة مرشحين عن حزب البيئة وحزب الشعب الديمقراطى والحزب الاشتراكى الديمقراطى (عدالة).

وأخرج ميرضيائيف "65 عامًا" البلاد من عزلة شبه كاملة منذ أن تولى السلطة فى 2016، بعد وفاة إسلام كريموف، الذى حكم البلاد منذ العهد السوفيتى وأبقاها منعزلة عن أغلب دول العالم.

وعلى غرار دول أخرى فى وسط آسيا، تحاول أوزبكستان الحد من الأضرار الجانبية الواقعة عليها من العقوبات الغربية على روسيا، شريكتها التجارية التقليدية، بسبب الحرب فى أوكرانيا.