مستوطنون يهاجمون المزارعين ويلوثون مياه الشرب غرب أريحا

جدة - نرمين السيد - وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن عددا من المستوطنين هاجموا المزارعين، وقاموا بوضع مادة مجهولة فى صهريج المياه المخصص لهم، ما أدى إلى تلوثيها. وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، أحرق المستوطنون عشرات الدونمات من الأراضى جنوب نابلس.

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