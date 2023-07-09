العالم اليوم - اتفاقية بين "سوناطراك" و"توتال" لتطوير حقلي غاز بهذه القيمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 04:20 مساءً - وقعت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية "سوناطراك"، الأحد، عقدا مع مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية، لتطوير حقلين غازيين جنوب شرقي البلاد، بقيمة إجمالية 700 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار للصحفيين في الجزائر العاصمة، إن العقد يتعلق بتطوير حقل تين فوي تابنقورب 2، وتين فوي تابتقورت جنوب، بولاية إليزي بأقصى جنوب شرقي البلاد.

وأوضح حكار أن القيمة الإجمالية للاستثمار بهذين الحقلين تتجاوز 700 مليون دولار، وسيسمحان باستخراج 54 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فضلا عن 13 مليون طن من غاز البترول المسال والمكثفات.

وزاد: "الحقلان الغازيان سينتجان أكثر من 100 ألف برميل نفط مكافئ بحلول العام 2026".

وجرت مراسم التوقيع بمقر سوناطراك بالجزائر العاصمة، بحضور الرئيسين التنفيذيين لسوناطراك وتوتال إنرجيز، توفيق حكار وباتريك بوياني.

من جهة أخرى، وقعت سوناطراك وتوتال اتفاقا لتمديد عقد بيع الغاز الطبيعي المسال الجزائري، لصالح الشركة الفرنسية بكميات تقدر بـ 2 مليون طن سنويا.

وتنتج الجزائر سنويا نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، تصدر منها أكثر من 55 مليار متر مكعب وتستهلك 50 مليار في السوق الداخلية.

وتعتزم بلوغ صادرات سنوية تصل 100 مليار متر مكعب.