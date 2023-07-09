بينهم أسير محرر.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اعتقال 9 فلسطينيين

وأضافت السلامين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى حسانى بشير، بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "حملة الاعتقالات شملت مدنًا عديدة مثل الخليل ورام الله ونابلس والقدس، ومن بين المعتقلين حتى هذه اللحظة هشام أبو صالح من مدينة نابلس والأسير المحرر والذى أعيد اعتقاله خلال يوم أمس يحى ناصر من مدينة الخليل".
وتابعت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة رام الله الفلسطينية: "حتى الآن، عُرفت أسماء 7 أشخاص من بين هؤلاء المواطنين التسعة التى اعتقلتهم سلطات الاحتلال من الضفة الغربية".
وشهد صباح اليوم الأحد، اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قِبل شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حيث كان ذلك، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تركزت فى منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد.
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