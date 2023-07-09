القنابل العنقودية تشعل الخلاف بين داعمى كييف (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد كييف بقنابل عنقودية لمساعدتها فى الهجوم ضد روسيا، الأمر الذى أثار انتقاد المنظمات الدولية والعديد من الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا.





من جانبه، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، يعارض استخدام الذخائر العنقودية فى المعركة بشكل قاطع، كذلك أعلن رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك، أن المملكة ملتزمة باتفاقية عدم استخدام القنابل العنقودية، مضيفا أن المملكة واحدة من 123 دولة حظرت هذه الأسلحة المثيرة للجدل. كذلك، رفضت إسبانيا تسليم القنابل، مؤكدة على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، إلا أنها أيضًا لديها التزام قوى بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أى ظرف. كندا أيضا أعلنت معارضتها لاستخدام القنابل العنقودية من قبل أوكرانيا، مؤكدة التزامها باتفاقية "أوسلو"، التى تحظر هذه القنابل، وأعربت أيضا ألمانيا عن رفضها إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، إذ قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إن بلادها تعارض الخطوة، بصفتها عضوًا فى اتفاقية حظر القنابل العنقودية.

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