بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء موجة العنف الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكى: "لقد علمت بحزن أن الدماء تراق مرة أخرى فى الأرض المقدسة"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية. وأضاف: "اتمنى أن تستأنف السلطات الإسرائيلية والفلسطينية حوارا مباشرا لوقف دوامة العنف وفتح مسارات المصالحة والسلام".

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