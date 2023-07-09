قائد القوات البرية الأوكرانية: نتقدم باتجاه باخموت

جدة - نرمين السيد - أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، العقيد أولكسندر سيرسكى، أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل التقدم باتجاه منطقة باخموت، بينما يقع الجيش الروسى فى الفخاخ فى بعض الأماكن.





وقال سيرسكى -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "فى اتجاه باخموت.. نحقق النجاح.. قوات الدفاع مستمرة فى التقدم.. والعدو محاصر فى بعض الاماكن". وكانت حكومة كييف قد أعلنت الأسبوع الماضى، أن القوات الأوكرانية حققت مكاسب جديدة فى المنطقة المحيطة بمدينة باخموت. وكتبت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكرانى "استولت وحداتنا على أكثر من 10 مواقع فى شمال وجنوب باخموت وطهرت منطقة غابات بالقرب من إيفانيفسك".

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