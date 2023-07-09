روسيا تدعو «الناتو» لمناقشة ملف محطة زابوروجيا فى قمة فيلنيوس

جدة - نرمين السيد - قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إنه يتعين على زعماء حلف شمال الأطلسى "الناتو"، مناقشة وضع محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا، فى قمتهم المزمعة هذا الأسبوع، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، فمن المقرر أن يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسى فى فيلنيوس -عاصمة ليتوانيا- يومى 11 و12 يوليو، لمناقشة عدد كبير من الموضوعات تتراوح بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الحلف ومساعى السويد للانضمام وتعزيز مخزونات الذخيرة ومراجعة خطط الدفاع لأول مرة منذ عقود.

واتهمت زاخاروفا أوكرانيا بإلحاق ضرر ممنهج بمحطة زابوريجيا النووية، قائلة: "ينبغى أن يكون اهتمام قمة حلف الأطلسى الرئيسى بهذا الأمر، فى إشارة لمحطة زابوريجيا".

وأضافت متحدثة الخارجية الروسية عبر تطبيق "تليجرام": "على كل حال ستكون الأغلبية العظمى من دول الحلف فى المنطقة المتأثرة بشكل مباشر إذا وقعت كارثة بالمحطة".

يذكر أن فيلنيوس تقع على بعد نحو ألف كيلومتر من المحطة النووية -أكبر محطة فى أوروبا.