العالم اليوم - المغرب ومصر إلى أولمبياد باريس 2024.. تفاصيل البطولة

انتم الان تتابعون خبر المغرب ومصر إلى أولمبياد باريس 2024.. تفاصيل البطولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 05:18 مساءً - ضمن منتخبا المغرب ومصر لكرة القدم، الوصول إلى أولمبياد باريس 2024، بعد تأهلهما لنهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، للمشاركة في منافسات كرة القدم، التي لطالما حملت "طعما خاصا".

وسيمثل قارة إفريقيا في مسابقات الكرة في الأولمبياد، المغرب بطل إفريقيا، ومصر صاحبة المكرز الثاني، ومالي ثالثة بطولة الشباب.

وسينضم منتخبا المغرب ومصر إلى 1 منتخبا آخرا في البطولة التي ستنطلق صيف 2024.

من الفرق المتأهلة؟

تأهلت المغرب ومصر ومالي من إفريقيا، وهنا قائمة المنتخبات الأخرى المتأهلة:

من قارة أوروبا: فرنسا (البلد المنظم) – إسبانيا – إسرائيل – أوكرانيا.

من قارة أميركا الشمالية: الولايات المتحدة – الدومينيكان.

ولم يتحدد المتأهلون من قارات آسيا وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا بعد، حيث ستقام بطولات قارية للشباب لتحديد المتأهلين نهاية العام الجاري وفي الربع الأول من عام 2024.

نظام البطولة

بطولة كرة القدم للرجال في الأولمبياد تلعب بمشاركة 16 منتخبا من جميع القارات، وبنظام المجموعات الأربع، ثم ربع النهائي فنصف النهائي والنهائي.

موعد قرعة الأولمبياد

لم يحدد حتى الأآن موعد قرعة دور المجموعات لبطولة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

تاريخ انطلاق المباريات

انطلاق مسابقة كرة القدم في "باريس 2024" سيكون يوم 24 يوليو 2024، على أن يقام النهائي يوم 9 أغسطس 2024 على استاد حديقة الامراء التابع لباريس سان جرمان.

أفضل إنجاز عربي

أفضل إنجاز عربي في بطولة كرة القدم في الأولمبياد، يحمله منتخبا مصر والعراق، بتحقيق المركز الرابع، وخسارة مباراة "الميدالية البرونزية".

أولمبياد أمستردام 1928

منتخب مصر وصل لنصف نهائي بطولة الكرة، بعد هزيمته تركيا (7-1) ثم البرتغال (2-1)، قبل الخسارة من الأرجنتين بنتيجة 0-6، ثم خسارة مباراة البرونزية أمام إيطاليا بنتيجة 3-11، وهي أكبر هزيمة بتاريخ المنتخب المصري.

أولمبياد طوكيو 1964

منتخب "الفراعنة" كرر إنجاز الحصول على المركز الرابع، في بطولة توسعت إلى 16 منتخبا، بنفس نظامها الحالي.

في المجموعة الثالثة، المنتخب المصري تعادل مع البرازيل 1-1، وخسر 1-5 من تشيكوسلوفاكيا، وانتصر بنتيجة 10-0 على منتخب كوريا الجنوبية.

في ربع النهائي، انتصر الفراعنة على غانا 5-1، ثم خسروا موقعة نصف النهائي أمام هنغاريا بنتيجة 0-6، قبل خسارة البرونزية أمام منتخب ألمانيا الموحد بنتيجة 1-3.

أولمبياد أثينا 2004