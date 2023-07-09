القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة أنهت أولى عمليات إنقاذ خزان صافر

جدة - نرمين السيد - قال إياد الموسمى، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الأمم المتحدة أنهت أولى عمليات إنقاذ خزان السفينة "صافر"، والمتمثلة فى فحص السفينة والاطلاع على حالتها من خلال فريق أممى متخصص وصل إلى مكان السفينة، وأجرى الفحوصات اللازمة.





وأضاف الموسمى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى حسانى بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه السفينة ليست متهالكة جدًا كما تحدث كثيرون، وربما هى أفضل حالا من السفينة نوتيكا البديلة، وذلك وفقا لما صرح به مسؤولون يمنيون". وتابع: "يُنتظر استخراج النفط من هذه السفينة إلى السفينة البديلة، التى أكدت الأمم المتحدة قبل قليل أنها موجودة فى جيبوتى، ومن ثم، يُنتظر التقدم باتجاه المرحلة الثانية، وهى التصرف بكميات النفط الموجودة بداخلها". وأكد: "هناك فجوة قدرها لتمويل 28 مليون دولار تحتاجها الأمم المتحدة لإتمام عملياتها لتدوير السفينة، وبحسب المسؤول الإعلامى فى شؤون الأمم المتحدة، فقد قال لنا إن العملية ستتم خلال أسبوعين، ولكن لم يعطنا معلومات دقيقة عن موعد تنفيذ المرحلة الثانية، قال سأبلغكم على الفور عند بدء المرحلة".

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