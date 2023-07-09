القيادة المركزية الأمريكية: مقتل زعيم داعش أبو أسامة المهاجر فى شرق سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فى بيان لها، اليوم الأحد، أنها قتلت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى أبو أسامة المهاجر فى شرق سوريا يوم 7 يوليو، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، منذ قليل.





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