السلطات الهندية: مصرع 12 شخصا جراء الأمطار الغزيرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأحد، أن سيدة لقيت مصرعها فى "دلهى" جراء سقوط سقف منزلها، فيما توفى أربعة فى حوادث مختلفة فى "راجستان"، وتوفيت سيدة وابنتها جراء انهيار منزلهما بولاية "أوتار براديش"، وتوفى ثلاثة من أسرة واحدة بحادث مماثل بولاية "هيمشال براديش". وفى "جامو وكشمير" لقى جنديان مصرعهما بعدما جرفتهما الفيضانات.

وتابعت أن هطول الأمطار تسبب فى عرقلة حركة المرور فى العاصمة والتى شهدت أكبر هطول مستمر للأمطار فى 24 ساعة منذ عام 1982، كما توقعت سلطات الطقس الهندية أن يستمر الهطول الغزير للأمطار فى سبع ولايات وأكثر من تسع مناطق بولاية "راجستان".