رئيس وزراء جزر سليمان يصل بكين فى زيارة للصين تستمر أسبوعا

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوجافارى، اليوم الأحد، إلى الصين فى أول زيارة له منذ إبرام اتفاق أمنى وتعهد بالبقاء على الحياد وسط المنافسة الصينية - الأمريكية المتزايدة وإعطاء الأولوية لاحتياجات بلاده التنموية.





وذكرت قناة "سى جى تى إن" الصينية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه من المقرر أن يفتتح "سوجافارى" خلال هذه الزيارة سفارة لبلاده فى الصين، ويلتقى مجموعة من قادة الشركات الصينية، بالإضافة إلى زيارة مقاطعتى "جيانجسو - قوانجدونج".

وكان سوجافارى قد قال، فى وقت سابق: "نريد أن نظل محايدين لأنه ليس من مصلحة شعبنا وبلدنا الانحياز لجانب، والانحياز إلى مصالح ليست من مصالحنا.. مصلحتنا الوطنية هى التنمية".

كما أوضحت وزارة الخارجية الصينية، سابقّا، أن الصين وجزر سليمان قد ساهمتا فى السلام والاستقرار والتنمية فى المنطقة وأن قادة البلدين سيناقشون القضايا الدولية والإقليمية.

ويرى البعض أن هذه الزيارة تسلط الضوء على التنافس المتسارع بين بكين وواشنطن على النفوذ فى جنوب المحيط الهادئ.