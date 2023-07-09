وأضاف قناة، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامى حسانى بشير، فى "جولة المراسلين"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث فى أوكرانيا هو مواجهة بين روسيا والمنظومة الغربية: "نرى حربا بالوكالة وحربا لم يشهد التاريخ السياسى الحديث مثلها، من حيث المعارك والعقوبات الاقتصادية والعقوبات الثقافية ومحاولات عزل روسيا عن العالم بالكامل".
وتابع أستاذ العلوم السياسية: "فيما يتعلق بمجموعة فاغنر ووجودها الجزئى على الأراضى البيلاروسية، فإنه هذا الوجود يضخم عن طريق الإعلام الغربى، حيث يزيد الغرب دعم أوكرانيا لأنه يرى أن ما يحدث بخصوص قوات فاغنر هناك تهديدا للمنظومة الأوروبية وأعضاء حلف الناتو والاتحاد الأوروبى، وليس أوكرانيا فقط".
وحول هجوم حلف الناتو على قوات فاغنر، أكد عمار قناة أن "قوات فاغنر عبارة عن بضعة آلاف من المقاتلين، ولا أعتقد أن حلف الناتو بهذه الهشاشة التى تجعله غير قادر على الدفاع عن أراضيه وممتلكاته".
وأشار إلى أنه "هناك مبالغة فى التعامل مع قوات فاجنر من الجانب الغربى، وأرى أن هذا الأمر يرجع إلى الإفلاس السياسى، فلا يوجد لدى لغرب مبادرة أو توجه لحل الأزمة أو إيجاد طرق دبلوماسية لوقف إطلاق النار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ علوم سياسية: الأزمة الروسية الأوكرانية صراع جيوسياسى وحرب بالوكالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.