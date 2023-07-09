أستاذ علوم سياسية: الأزمة الروسية الأوكرانية صراع جيوسياسى وحرب بالوكالة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن الصراع العسكرى القائم بين روسيا وأوكرانيا نتاج للصراع الجيوسياسى، والذى وامتد لأكثر من 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه متعلق بمعادلة الأمن القومى الروسى وتمدد حلف الناتو شرقًا.





وأضاف قناة، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامى حسانى بشير، فى "جولة المراسلين"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث فى أوكرانيا هو مواجهة بين روسيا والمنظومة الغربية: "نرى حربا بالوكالة وحربا لم يشهد التاريخ السياسى الحديث مثلها، من حيث المعارك والعقوبات الاقتصادية والعقوبات الثقافية ومحاولات عزل روسيا عن العالم بالكامل".

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "فيما يتعلق بمجموعة فاغنر ووجودها الجزئى على الأراضى البيلاروسية، فإنه هذا الوجود يضخم عن طريق الإعلام الغربى، حيث يزيد الغرب دعم أوكرانيا لأنه يرى أن ما يحدث بخصوص قوات فاغنر هناك تهديدا للمنظومة الأوروبية وأعضاء حلف الناتو والاتحاد الأوروبى، وليس أوكرانيا فقط".

وحول هجوم حلف الناتو على قوات فاغنر، أكد عمار قناة أن "قوات فاغنر عبارة عن بضعة آلاف من المقاتلين، ولا أعتقد أن حلف الناتو بهذه الهشاشة التى تجعله غير قادر على الدفاع عن أراضيه وممتلكاته".

وأشار إلى أنه "هناك مبالغة فى التعامل مع قوات فاجنر من الجانب الغربى، وأرى أن هذا الأمر يرجع إلى الإفلاس السياسى، فلا يوجد لدى لغرب مبادرة أو توجه لحل الأزمة أو إيجاد طرق دبلوماسية لوقف إطلاق النار".