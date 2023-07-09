فقدان 7 أشخاص إثر انهيار أرضى بسبب الأمطار والفيضانات وسط الصين

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع الرسمى لشبكة "سى جى تى إن" الصينية، أنه تم إنقاذ 7 أشخاص من بينهم شخص لا تظهر عليه أية علامات حيوية، عقب أن ضرب أمس انهيار أرضى موقع بناء طريق سريع فى قرية "يويشان" بمحافظة "توجيا" ذاتية الحكم فى "وفينج" بمقاطعة "هوبى" بوسط الصين.

وتابع أنه تم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص للملاجئ المؤقتة وسط الفيضانات الغزيرة التى تشهدها مناطق شمال ووسط وجنوب شرق الصين.

وتتعرض الصين فى وقت واحد هذا الصيف لموجات من الحر، بالإضافة لفيضانات وموجات جفاف أيضا، فقد سجلت بكين مؤخرا أكثر من تسعة أيام متتالية درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية وهو ما لم تشهده المدينة منذ عام 1961.

وأصدرت السلطات تنبيهات صحية، كما علقت العمل فى الهواء الطلق فى العاصمة وغيرها من المناطق، على الرغم من استمرار العديد من العمال فى نقل البضائع وسط مخاوف من تعثر التعافى الاقتصادى.