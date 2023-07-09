رئيس جنوب إفريقيا: سننظم قمة «بريكس» رغم مذكرة التوقيف بحق بوتين

جدة - نرمين السيد - أكد سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، أن بلاده ستنظم قمة "بريكس" رغم مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وقال ممثل جنوب إفريقيا المعتمد لدى مجموعة "بريكس"، شيربا أنيل سوكلال، فى مؤتمر صحفى سابق، إن "الرئيس سيريل رامافوزا قرر دعوة جميع القادة الأفارقة كجزء من توسيع نطاق تواصل بريكس، ولذا وجهنا دعوة إلى جميع القادة الأفارقة للحضور وإجراء حوار مع قادة بريكس". ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" فى مدينة جوهانسبرج فى أغسطس المقبل، وتضم المجموعة 5 اقتصادات صاعدة، وهى: "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا". وتولت جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة بريكس منذ مطلع يناير 2023، حيث تسلمت الرئاسة من الصين.

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