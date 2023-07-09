جدة - نرمين السيد - غادر الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى بريطانيا، اليوم الأحد، قبل مشاركته فى قمة الناتو المقرر انعقادها فى ليتوانيا، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ومن المقرر أن يلتقى بايدن مع الملك البريطانى تشارلز، ورئيس الوزراء ريشى سوناك، حيث يناقش الرئيس قضايا تغير المناخ مع قبل قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" المقبلة. ويزور بايدن مقر الحكومة البريطانية فى داونينج ستريت، غدًا الإثنين، لعقد اجتماع مع سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما خلال عدة أشهر، وبعد شهر واحد فقط من اتفاق الاثنين فى واشنطن على "إعلان الأطلسى" والعمل معا بشأن التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والمعادن المهمة. وقال المتحدث باسم سوناك إن مناقشاتهم ستشمل على الأرجح قمة حلف الأطلسى القادمة وأوكرانيا. كما قال البيت الأبيض إن الزيارة تهدف إلى "زيادة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يغادر إلى بريطانيا قبل مشاركته فى قمة الناتو فى ليتوانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.