أغسطس المقبل ألمانيا تستضيف مؤتمر الشباب القبطى فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - تُعقَد خلال الفترة من 25 إلى 27 من شهر أغسطس المقبل، النسخة الحادية والعشرين من مؤتمر الشباب القبطى الأرثوذكسى فى أوروبا، بدير الشهيد أبى سيفين فى هوكستر بألمانيا.





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