وزير الخارجية التركى يبحث اتفاق الحبوب وتطورات أوكرانيا مع نظيره الروسى

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية التركى، مولود جاويش، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، لبحث التطورات فى أوكرانيا واتفاق الحبوب، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، صرح أمس السبت، بأنه بحث ملفى الأمن واتفاق الحبوب، خلال اجتماع "مهم جدًا" مع نظيره التركى، رجب طيب إردوغان، فى إسطنبول أول أمس الجمعة. كما أشار زيلينسكى إلى أنه أجرى "مفاوضات مهمة جدًا"، وتم بحث ملف الأمن فى منطقة البحر الأسود وأوروبا بشكل عام، مضيفًا: "سنناقش بشكل منفصل حماية وتطوير اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والجهود الإضافية لتحقيق الأمن الغذائى".

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