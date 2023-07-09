العالم اليوم - صادرات السيارات من تركيا إلى أوروبا ترتفع 20% في 6 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 07:20 مساءً - سجلت الصادرات التركية من السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات لاتحاد أولوداغ لمصنعي ومصدري المركبات ومجلس المصدرين الأتراك، وصلت صادرات تركيا من السيارات إلى أكثر من 190 دولة ومنطقة حكم ذاتي وسوق حرة حول العالم بين يناير ويونيو.

وسجلت الصادرات التركية الإجمالية من المركبات في النصف الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 لترتفع من 15 مليارا و250 مليونا و785 ألف دولار إلى 17 مليارا و337 مليونل و288 ألف دولار.

وبلغت نسبة صادرات السيارات 16.1 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا البالغة 123 مليارا و376 مليونا و635 ألف دولار.

وبزيادة 20 بالمئة، ارتفع حجم صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبي من 9 مليارات و986 مليونا و402 ألف دولار إلى 11 مليارا و988 مليونا و673.

وبلغت صادرات المركبات إلى ألمانيا، الوجهة الأكبر للصادرات التركية، 2 مليار و436 مليونا و353 ألف دولار بزيادة 10 بالمئة بنص الأول من العام الماضي.

وسجلت الصادرات إلى فرنسا زيادة كبيرة بلغت 44 بالمئة حيث ارتفعت من مليار و527 مليونا و321 ألف دولار إلى 2 مليار و192 مليونا و198 ألف دولار.

وبلغت صادرات تركيا للدول الأوروبية من المركبات في النصف الأول من العام الجاري على الشكل التالي: إيطاليا مليارا و527 مليونا و211 ألف، إسبانيا مليارا و277 مليونا و434 ألف وبولندا 831 مليونا و668 ألف، وسلوفينيا 741 مليونا و683 ألف دولار، بلجيكا 665 مليونا و460 ألف دولار.