العالم اليوم - إحالة المتهم في جريمة "مدينتي" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

انتم الان تتابعون خبر إحالة المتهم في جريمة "مدينتي" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 07:20 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش المصري إن المدعي العام العسكري أحال المتهم في جريمة القتل عبر الدهس في أحد المجمعات السكنية في القاهرة إلى المحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة.
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهم وهو برتبة ضابط طبيب، جرائم "القتل العمد والشروع فيه".
ووقعت الجريمة في تجمع "مدينتي" السكني عندما قام المتهم قبل إسبوع بصدم عائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية وتوفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ.
وكانت الواقعة قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب التفاصيل المتداولة والتي لم تنفيها أية جهة، فإن طفل الصيدلانية وتدعى بسمة علي، خلال لهوه أمام منزل الأسرة بأحد التجمعات السكنية تسبب في تلف بسيط بسيارة ضابط طبيب بالقوات المسلحة مقيم بمنزل مقابل لمنزل الأسرة.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إحالة المتهم في جريمة "مدينتي" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة .. في رعاية الله وحفظة