العالم اليوم - إحالة المتهم في جريمة "مدينتي" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 07:20 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش المصري إن المدعي العام العسكري أحال المتهم في جريمة القتل عبر الدهس في أحد المجمعات السكنية في القاهرة إلى المحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة.

وذكر بيان للمتحدث :"أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ " جنايات عسكرية " شرق القاهرة ضـد المتهم ، وقد تم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية " العاجلة " أمام محكمة الجنايات العسكرية".

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهم وهو برتبة ضابط طبيب، جرائم "القتل العمد والشروع فيه".

ووقعت الجريمة في تجمع "مدينتي" السكني عندما قام المتهم قبل إسبوع بصدم عائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية وتوفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ.