الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فتاة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس

جدة - نرمين السيد - أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من فلسطين، منذ قليل، بأن الاحتلال الإسرائيلى أطلق النار على فتاة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قبالة مقر قيادة الشرطة الإسرائيلية فى القدس.





وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى وقت سابق، بأن هناك انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلى عند مدخل بلدة حارس بقضاء سلفيت، فى أعقاب عملية إطلاق نار. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى عمليات التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، حيث شنت حملة اعتقالات فى الضفة الغربية، منذ مساء أمس السبت حتى فجر اليوم الأحد، حيث اعتقلت 9 مواطنين، بينهم الأسير المحرر هشام أبو صالح من مدينة نابلس، والذى أعيد اعتقاله خلال يوم أمس يحى ناصر من مدينة الخليل. وشملت حملة الاعتقالات مدنًا عديدة مثل الخليل ورام الله ونابلس والقدس، ومن بين المعتقلين حتى هذه اللحظة.

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