انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلى عند مدخل حارس عقب إطلاق نار

جدة - نرمين السيد - وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى عمليات التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، حيث شنت حملة اعتقالات فى الضفة الغربية، منذ مساء أمس السبت حتى فجر اليوم الأحد، حيث اعتقلت 9 مواطنين، بينهم الأسير المحرر هشام أبو صالح من مدينة نابلس، والذى أعيد اعتقاله خلال يوم أمس يحى ناصر من مدينة الخليل.

وشملت حملة الاعتقالات مدنًا عديدة مثل الخليل ورام الله ونابلس والقدس، ومن بين المعتقلين حتى هذه اللحظة.