مدير معهد بابوا غينيا: الاتفاق الأمنى مع أمريكا يعزز قدرات بلدنا العسكرية

جدة - نرمين السيد - قال السفير بريان كوبيو، مدير معهد بابوا غينيا الجديدة للشؤون الدولية، إن الاتفاق الأمنى الذى عقدته بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، يثرى كلا البلدين، لافتًا إلى أنه كان هناك ضعف كبير للقدرات العسكرية لبابوا غينيا خلال الـ47 سنة الأخيرة.





وأضاف السفير بريان كوبيو، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، ببرنامج "العالم شرقًا"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده تحاول رفع القدرات العسكرية للجيش برا وبحرا وجوا، وهذا هو الهدف من الاتفاقية مع الولايات المتحدة، وهناك اتفاقات عسكرية أخرى مع فرنسا وبريطانيا وأستراليا. وأشار إلى أن هذه الاتفاقات مهمة جدا لتعزيز قدرات بلاده العسكرية، بخاصة حين يكون الاتفاق مع الدولة صحابة الجيش الأقوى فى العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت الخارجية الأمريكية أكدت أن الاتفاقية "ستعزز التعاون الأمنى وتقوى علاقتنا الثنائية أكثر وتحسن القوة الدفاعية لبابوا غينيا الجديدة وتزيد الاستقرار والأمن فى المنطقة".

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