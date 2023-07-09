أستاذ اقتصاد: يتم توطين اللاجئين فى ألمانيا وفقا للعرق

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمعات الأوروبية مجتمعات هرمة، ومعدل الإناث أكثر من الذكور، بينما المهاجرون تكون أعمارهم شابة وعدد الذكرو أكبر.

وتابع أنه رغم احتياج أوروبا للمهاجرين فهم يرون أن العجرة إلى دولهم "خطر"، وأصبحت أوروبا انتقائية فى الهجرة، تقبل المهاجرين ذوى البشرة البيضاء فقط، اليمين المتشدد بدأ يصل للحكم فى عدد من الدول الأوروبية، وبالتالى يزداد الكره للمهاجرين.

ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية فى أوروبا أزمة داخلية، وألمانيا يمكنها أن تقبل مهاجرين لأنها مجتمع صناعى، لكن ستخلق مشكلة فى إفريقيا وهى هجرة العقول إلى أوروبا، ولكنها تقبل المهاجرين بناء على العرق فقط، حيث قبلت أوروبا اللاجئين الأوكرانيين وبدأت تعليمهم اللغة الألمانية بدلا من الأوكرانية، لتعويض النقص السكانى.