رئيس جنوب إفريقيا: قمة «بريكس» المقبلة لن تكون افتراضية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية اليوم الأحد عن مقطع فيديو لرامافوزا، قوله: "قمة بريكس المقرر عقدها فى أغسطس القادم فى جوهانسبرج ستكون وجها لوجه ولن تكون افتراضية"، مشيرًا إلى أن المنظمة لم تعقد اجتماعات قمة وجها لوجه منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

وكانت جنوب إفريقيا أعلنت فى وقت سابق أن رؤساء جميع الدول الإفريقية تمت دعوتهم لحضور القمة، مشيرة إلى أنها تولى اهتماما خاصا لإفريقيا والبحث عن أشكال جديدة من الشراكة. وكانت الممثلة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية فى إثيوبيا، ميليسا أليما، صرحت فى 29 يونيو الماضى بأن بلادها تأمل فى الحصول على قرار إيجابى من الدول الأعضاء فى "بريكس" فيما يتعلق بطلبها للانضمام إلى المجموعة.

يُذكر أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيشارك فى هذه القمة حضورا أم سيشارك عبر الفيديو كونفرينس بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحقه.