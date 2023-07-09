الرئيس الأمريكى: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى حلف الناتو حاليا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد - إن الحرب الروسية داخل الأراضى الأوكرانية يجب أن تنتهى قبل أن يتمكن الحلف من التفكير فى إضافة كييف إلى صفوفه.

وأضاف أن مناقشة عضوية أوكرانيا داخل الحلف كانت سابقة لأوانها، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن واشنطن وحلفائها سيواصلون تزويد كييف بالمعلومات والعتاد العسكرى التى تحتاج إليها.

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن هناك إجماعا فى الناتو بشأن ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الحلف فى هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه فى حال انضمام كييف فإن الحلف ملتزم بحماية كل شبر من أراضى الناتو ما يعنى أنه سيكون فى حالة حرب مع روسيا.