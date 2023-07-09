نائب مجلس الأمن الروسى يدعو للتفكير فى استهداف منشآت أوروبا النووية

جدة - نرمين السيد - دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى ميدفيديف، اليوم الأحد، إلى التفكير فى استهداف محطات للطاقة النووية فى أوكرانيا ومنشآت نووية بأوروبا الشرقية، وذلك إذا تأكدت محاولة الناتو الهجوم على محطة نووية فى روسيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وقال ميدفيديف، فى رسالة عبر حسابه على "تليجرام"، إنه "إذا تأكدت المعلومات عن محاولة مهاجمة محطة سمولينسك (ديسنوجورسك) النووية بصواريخ الناتو، فمن الضرورى النظر فى سيناريو الضربة الروسية المتزامنة على المحطة النووية فى جنوب أوكرانيا، ومحطة روفنو النووية ومحطة خميلنيتسكى النووية".

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