جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء 20 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التى تشهدها أولان باتور، عاصمة منغوليا، والتى تضررت منها 31 ألفا و600 أسرة تضم 128 ألف شخص.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، ذكر تقرير لموقع مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا"، أنه لا تزال الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التى بدأت فى 3 يوليو تؤثر على الناس فى أولان باتور عاصمة منغوليا، حيث تستمر مستويات المياه فى التدفق عند مستويات فيضانات خطيرة. وأشار التقرير إلى أنه تم نشر جنود من الجيش المنغولى وضباط الطوارئ للقيام بأنشطة الإنقاذ والإغاثة من الفيضانات، بما فى ذلك إقامة مراكز إغاثة، وتوزيع مواد الإغاثة، وتطهير مياه الفيضانات. فيما قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كميات من الأدوية الأساسية ومعدات طبية، كما بدأت فى تعزيز النظافة وأنشطة الدعم للأسر المتضررة، فيما تمت تعبئة كمية من الأغطية ومعدات الوقاية الشخصية ومواد لتطهير المياه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجلاء 20 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات فى منغوليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.