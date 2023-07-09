مقتل 40 إرهابيا من ميليشيا حركة الشباب

مقتل 40 إرهابيا من ميليشيا حركة الشبابأعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، مقتل 40 عنصرا من مليشيات حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك خلال عملية عسكرية مخططة في منطقة "ولمرو" التابعة لمحافظة جوبا السفلى جنوبي البلاد.

ووفقا وكالة الأنباء الصومالية، فإن العملية أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في الجماعة المتشددة بمنطقة ولمرو الواقعة على بعد 40 كلم، من مدينة أفمدو في إقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الصومالي دمر أسلحة وسيارات كانت تستخدمها الميليشيا الإرهابية لإلحاق الضرر بالشعب الصومالي.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة.

