العالم اليوم - بالفيديو.. مقتل شاب أردني في أميركا على يد ملثمين

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مقتل شاب أردني في أميركا على يد ملثمين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 10:20 مساءً - في حادث مؤلم، قتل شاب أردني في الولايات المتحدة، بعد تعرضه لعملية إطلاق نار داخل محله التجاري في مدينة نيويورك، فجر الأحد.

وأظهر فيديو لحظة الهجوم، عندما كان الأردني بسام عبد الرحمن الخطيب، داخل محله، عندما دخل رجلين ملثمين، وقاموا بإطلاق النار عليه، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال أنس شقيق المغدور، لسكاي نيوز عربية، إن شقيقه هاجر للعمل في الولايات المتحدة الأميركية عام 2015 حيث استقر بمدينة نيويورك وفتح محل تجاري "سوبر ماركت".

وطالب أنس شقيق المغدور من السفارة الأردنية في واشنطن بالتحرك لدى الحكومة الأميركية والكشف عن منفذي الحادث وتقديمهم للعدالة.

الخارجية الأردنية قالت إنها تتابع الحادثة وسيتم إصدار بيان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية.