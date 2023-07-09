سفير الأرجنتين بالقاهرة: ملتزمون بتعزيز العلاقة مع مصر

جدة - نرمين السيد - قال جونزالو أوريولابيتا سفير الأرجنتين فى القاهرة، على مر السنين، استمرت تقوية العلاقات بين الأرجنتين ومصر بناء على القيم والمثل المشتركة، مضيفا: كما وقف كل من البلدين جنبا إلى جنب لتعزيز سبل السلام والاستقرار والديمقراطية والتجارة، ونقل التكنولوجيا وتبادل الثقافات، هذه الصداقة الدائمة، المليئة بالتوافقات السياسية، ثبتت أهميتها، خاصة فى الظروف السياسية المتغيرة التى نعيشها اليوم.





وأضاف أن سفارة الأرجنتين فى مصر، تلتزم بتعزيز العلاقة بين البلدين، جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذى أقامته سفارة الأرجنتين، احتفالا بعيد استقلالها، متابعا أن اليوم هو احتفال الأرجنتين باستقلالها، وأيضا احتفال بمناسبة الروابط الدبلوماسية القوية مع مصر التى امتدت على مدى السنوات الـ76 الماضية، والقيم والأفكار المشتركة التى تجمعنا فى هذا العالم المتغير المليء بالتحديات، موضحا تطلعاته إلى مستقبل يتسم بالتعاون المستمر والصداقة والازدهار المتبادل.

وتابع سفير الأرجنتين بالقاهرة، أن التجارة كانت ركيزة قوية فى علاقتنا مع مصر، وأن حجم التجارة ثنائى الأطراف بين البلدين بلغ مستويات جيدة جدا، حيث وصلت إلى ذروتها بمقدار 2 مليار دولار بما فى ذلك المنتجات من مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصيدلة والطاقة والسياحة.

وأوضح أنه لتعزيز هذا التعاون بشكل أكبر، تمت مباشرة مهمتين تجاريتين فى النصف الأول من هذا العام، تستكشفان أيضا آفاقا جديدة للشراكة والاستثمار.

وواصل: ففى مايو، استقبلنا وفدا من حكام ووزراء 3 محافظات مهمة جدا فى الأرجنتين، التى تمثل 50٪ من التجارة الثنائية و38٪ من صادرات الأرجنتين، وتكون هذه الوفد من 20 غرفة تجارية من مختلف القطاعات مثل الزراعة والألبان والأغذية والمنتجات الصناعية والزراعية والدواجن والحبوب واللحوم والصناعات البيولوجية وغيرها.

واستكمل: خلال شهر يونيو، استقبلنا مهمة تجارية أخرى مكونة من شركات أرجنتينية فى قطاعات مختلفة، بما فى ذلك الغذاء والزراعة والصيدلة والبيطرة والكيمياء وآلات البناء وقطع الغيار السيارات، وتولت السفيرة المفوضة سيسيليا توديسكا بوكو، الأمينة المساعدة للعلاقات الاقتصادية الدولية فى وزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة، قيادة المهمة التجارية، مؤكدا أن كل هذه الاتصالات المباشرة والتفاعل ستشهد مرحلة جديدة فى علاقاتنا التجارية وستشكل منصة لشراكات مثيرة للاهتمام.

وواصل السفير، أنه فيما يتعلق بالتعاون فى مجال التكنولوجيا الزراعية، على سبيل المثال، قمنا بتنظيم ندوة عبر الإنترنت حول أنظمة الزراعة بدون حراثة، وعقدنا اجتماعات مهمة مع المركز القومى للبحوث الزراعية بهدف وضع إطار للتعاون المستقبلى، مضيفا أن هناك تطلعات لاستقبال بعثة صحية فى الأرجنتين للمشاركة فى سوق اللحوم الحلال فى مصر، متابعا: لقد عملنا مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية GOVS وشركة ISEG HALAL على هذه البعثة لمدة عام ونصف تقريبا، ونحن واثقون من أنها ستتحقق فى الأشهر المقبلة.

وأضاف أن هناك زيارات على أعلى مستوى بين البلدين لتعزيز أواصر التعاون بيننا، منذ أيام قليلة، كان هناك زيارة لوزيرة الصحة الأرجنتينية، التى استقبلها نظيرها وزير الصحة المصرية، وقد حضرت مؤتمر صحة إفريقيا فى القاهرة EXCON، ما يمهد الطريق لمناقشات وتعاون مثمر فى مجال الرعاية الصحية والتجارة والاستثمار فى هذا القطاع.

وتابع: علاوة على ذلك، عقدت مشاورات سياسية على مستوى نواب وزراء الخارجية هذا العام بعد 14 عاما من الانقطاع، ما يضمن التواصل والتعاون الفعال، كما توفر هذه المشاورات منصة للحوار وتمكننا من التعامل مع التحديات المشتركة واستكشاف الفرص المشتركة.

واختتم: ولاستكمال هذه الصورة الكبيرة، فى الأيام القليلة الماضية اجتمع وزراء الاقتصاد والمالية لدينا عبر الفيديو، لمناقشة إمكانيات التعاون فى قضية مهمة تتعلق بالأسواق المالية والمؤسسات الائتمانية الدولية.