الرئيس الأوكرانى: مستمرون فى الهجوم المضاد لكن وتيرته مخيبة للتوقعات

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى - فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - "نريد جميعا أن يحدث هذا بشكل أسرع. كل يوم يمر يعنى خسائر بين الأوكرانيين. نحن نمضى قدما، ولسنا عالقين فى مكاننا".

واستطرد قائلا: "الجميع يود أن يرى الهجوم المضاد يكتمل فى إطار زمنى أقصر، لا أشعر بأى ضغط من الشركاء الغربيين؛ فهم يفهمون مدى صعوبة وتعقيد الصمود، والقتال والظفر بزمام المبادرة، بالنظر إلى القوة الشاملة لروسيا وحجم أسلحتها".

وبدأ الهجوم الأوكرانى فى اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيا وأرتيومفسك فى 4 يونيو الماضى، بينما تركّز الهجوم الرئيسى للقوات المسلحة لأوكرانيا على قطاع زابوروجيا. ودفعت كييف إلى ساحة القتال بألوية قتالية دربها الناتو وسُلحت بمعدات غربية، بما فى ذلك دبابات "ليوبارد".