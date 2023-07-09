الرئاسة التركية: أردوغان وبايدن بحثا مسألة مقاتلات إف-16 وضم السويد للناتو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الأمريكى جو بايدن، للقاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، المقرر انعقادها فى فيلنيوس.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قالت الرئاسة التركية إن لقاء بايدن وأردوغان سيركز على بحث العلاقات الثنائية. كما أشارت الرئاسة التركية إلى أن أردوغان بحث فى اتصال هاتفى مع بايدن مسألة مقاتلات "إف-16"، وطلب السويد الانضمام إلى الناتو.

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