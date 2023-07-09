العالم اليوم - طلب في البرلمان المصري يسلط الضوء على مرض التوحد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 11:22 مساءً - يعاني الأهالي الذين لديهم حالات مصابة بمرض التوحد في الدول العربية، من قلة المراكز الطبية الحكومية المتخصصة في مثل هذه الحالات، وفي نفس الوقت، التكاليف الباهظة في المراكز التابعة للقطاع الخاص.

وفي مصر قدم النائب بالبرلمان أيمن محسب، طلب إحاطة موجه إلى وزراء الصحة والسكان، والتعليم والتضامن الاجتماعي، يهدف لإطلاق حملة للكشف المبكر عن التوحد، واتخاذ إجراءات جادة لتحسين حياة المصابين به.

وشدد محسب على ضرورة وجود قاعدة بيانات خاصة بأعداد مصابي التوحد في مصر مطالبا وزارة الصحة بحملة توعية بهذا المرض.

محسب أوضح لسكاي نيوز عربية أن التوحد أصبح من الأمراض الشائعة خلال السنوات الأخيرة، وهو أحد مظاهر الاضطراب العصبي التي تظهر على الأطفال في سن مبكر للغاية تتسبب في قصور في الاتصال واللغة، والسلوكيات النمطية المتكررة، ويأتي هذا في ظل جهل مجتمعي بالمرض وأعراضه وسبل التعامل معه، وهو ما يجعل أباء أطفال التوحد عرضة للاستغلال من جانب المراكز غير المرخصة، وغير المؤهلة للتعامل مع هذه الحالات.

وأضاف محسب، أن الدولة المصرية تواجه تحديات ضخمة في مواجهة هذا المرض أبرزها غياب الإحصائيات الرسمية الخاصة بمرضى التوحد في مصر، باستثناء بحث أجراه المركز القومي للبحوث عام 2020، عن الأطفال من عمر سنة إلى 12 سنة، في عدد من المحافظات، لحصر عدد الأطفال المصابين بالتوحد، فتم حصر ما يقدر بـمليوني طفل مصابون بالتوحد في مصر، في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أن حوالي 1 بالمئة من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أي حوالي 70 مليون شخص حول العالم.

وحول طلب الإحاطة الذي قدمه للبرلمان وأهدافه أوضح النائب: