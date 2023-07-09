الاحتلال الإسرائيلى يصدر أمرا عسكريا لتضييق الخناق على البدو الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال وضمن مخططها لتهجير البدو والتوسع الاستيطانى، أصدرت أمرا عسكريا يتضمن منع دخول أرض تقع قرب معسكر لجيش الاحتلال جنوب شرق قرية الجفتلك، تقدر مساحتها بـ250 دونما، تقطنها نحو 25 عائلة من البدو الذين يعيشون فى خيام.
وأوضحت أن القرار العسكرى الإسرائيلى، ينص على إغلاق المنطقة ومنع المكوث فيها، ويسمح للسكان البدو القاطنين بشكل دائم فى المنطقة بالاستمرار فى البقاء، شرط عدم إضافة أى جديد إلى منشآتهم السكنية الزراعية، وتقييد تحركاتهم.
وأشارت إلى أن هذا الأمر العسكرى يسرى حتى نهاية عام 2027، لكن المخاطر قائمة بإصدار قرار لاحقا بالاستيلاء على الأرض بشكل كامل لصالح المعسكر الإسرائيلى القريب منها.
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